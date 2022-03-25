Окупанти відібрали у херсонського депутата підприємство, назвали його «фашистом»

Ворог змушує аграріїв працювати і виходити на посівну

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що російські солдати відібрали у нього сільськогосподарське підприємство. Про це він написав у Facebook.

«В мене особисто окупанти відібрали сільськогосподарське підприємство. Сказали, що я фашист і воно мені не потрібне, а обробляти будуть самі. Я знаю приклади, коли окупанти змушують аграріїв працювати і виходити на посівну. Спочатку забрали все пальне, а потім почали пропонувати, крім того, хочуть підписувати договори про співпрацю в рублях. Це не припустимо й ніхто з наших на це не збирається погоджуватись», – заявив політик.

За його словами, на Херсонщині цього року не вдасться зібрати врожай, який аграрії збирали раніше.

«Але херсонці – приклад незламності українців, тому ми обов’язково заберемо все назад. Навіть не сумнівайтесь у цьому», – запевнив Сергій Хлань.

Як відомо, в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

Разом з тим Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.