  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окупанти відібрали у херсонського депутата підприємство, назвали його «фашистом»

    В Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Окупанти відібрали у херсонського депутата підприємство, назвали його «фашистом»
    В Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з Facebook Сергія Хланя

    Ворог змушує аграріїв працювати і виходити на посівну

    Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що російські солдати відібрали у нього сільськогосподарське підприємство. Про це він написав у Facebook.

    «В мене особисто окупанти відібрали сільськогосподарське підприємство. Сказали, що я фашист і воно мені не потрібне, а обробляти будуть самі. Я знаю приклади, коли окупанти змушують аграріїв працювати і виходити на посівну. Спочатку забрали все пальне, а потім почали пропонувати, крім того, хочуть підписувати договори про співпрацю в рублях. Це не припустимо й ніхто з наших на це не збирається погоджуватись», – заявив політик.

    За його словами, на Херсонщині цього року не вдасться зібрати врожай, який аграрії збирали раніше.

    «Але херсонці – приклад незламності українців, тому ми обов’язково заберемо все назад. Навіть не сумнівайтесь у цьому», – запевнив Сергій Хлань.

    Як відомо, в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

    Разом з тим Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

    Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.

    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти відібрали у херсонського депутата підприємство, назвали його «фашистом»