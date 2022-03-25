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    Полонений окупант поскаржився, що не знайшов в Україні нацистів (відео)

    Ще один російський військовий не знайшов в Україні нацистів і потрапив у полон - Полонений окупант поскаржився, що не знайшов в Україні нацистів (відео)
    Ще один російський військовий не знайшов в Україні нацистів і потрапив у полон

    «Нам сказали, що ми маємо звільняти мирне населення від підрозділів нацистів», – розповів загарбник

    Українські військові на Харківщині взяли в полон чергового російського окупанта. Той розповів, що на територію України він потрапив орієнтовно в кінці лютого – на початку березня.

    «Нам сказали, що ми маємо звільняти мирне населення від підрозділів нацистів. Після того, як прибули на територію України, підтвердження цієї інформації не отримали», – розповів розгублений загарбник.

    Також українські військові опублікували його переписку з рідними.

    Нагадаємо, російський пілот Су-34 Олександр Красноярцев детальніше розповів про те, як потрапив у полон.

    Після катапультування і приземлення він убив беззбройного жителя Чернігівської області.

    Теги: росія окупанти війна полон Україна окупація #stoprussia
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    Полонений окупант поскаржився, що не знайшов в Україні нацистів (відео)