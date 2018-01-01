У Києві вимагають повернути громаді земельну ділянку вартістю 18 мільйонів гривень

Столична прокуратура подала до суду позов

До господарського суду столиці подано позов в інтересах територіальної громади про повернення земельної ділянки вартістю понад 18 млн гривень у Солом'янському районі м. Києва. Про це інформує прес-служба прокуратури Києва, повідомляє «Главком». Зазначена ділянка по вул. Миколи Василенка, 2 площею близько 4000 кв.



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Столична прокуратура подала до суду позов

До господарського суду столиці подано позов в інтересах територіальної громади про повернення земельної ділянки вартістю понад 18 млн гривень у Солом'янському районі м. Києва.

Про це інформує прес-служба прокуратури Києва, повідомляє « Главком ».

Зазначена ділянка по вул. Миколи Василенка, 2 площею близько 4000 кв. м. була передана в оренду на 10 років товариству з обмеженою відповідальністю для будівництва офісно-готельного комплексу з торговельно-розважальними закладами і паркінгом.

За час дії договору оренди товариство не тільки не побудувало відповідний об'єкт, а й навіть не вжило заходів щодо початку виконання будівельних робіт. Після закінчення терміну дії договору, орендована земельна ділянка не була повернута у власність громади міста та використовується для торгівлі харчовими продуктами та промисловими товарами.

Таким чином, товариством використовувалась земельна ділянка без відповідної правової підстави.

За вказаних обставин, Київською місцевою прокуратурою №9 вжито заходи цивільно-правового характеру для повернення вказаної земельної ділянки територіальній громаді.