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    До уваги водіїв! До столиці буде обмежено в’їзд великогабаритного транспорту

    В’їзд буде обмежено у разі погіршення погодних умов
    Увечері 8-го лютого в’їзд великовагового транспорту до столиці можуть обмежити. У цей день очікується погіршення погодних умов, зокрема, снігопад. Водіїв просять урахувати інформацію про обмеження при плануванні маршрутів. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». Міська влада інформує: автомобілі, що
    • Сьогодні, 08:00
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    В’їзд буде обмежено у разі погіршення погодних умов

    Увечері 8-го лютого в’їзд великовагового транспорту до столиці можуть обмежити. У цей день очікується погіршення погодних умов, зокрема, снігопад. Водіїв просять урахувати інформацію про обмеження при плануванні маршрутів.

    Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

    Міська влада інформує: автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.

    Також міська влада переконливо просить киян у разі погіршення погодних умов не користуватися особистим авто, а, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

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