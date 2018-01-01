До уваги водіїв! До столиці буде обмежено в’їзд великогабаритного транспорту
- Сьогодні, 08:00
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В’їзд буде обмежено у разі погіршення погодних умов
Увечері 8-го лютого в’їзд великовагового транспорту до столиці можуть обмежити. У цей день очікується погіршення погодних умов, зокрема, снігопад. Водіїв просять урахувати інформацію про обмеження при плануванні маршрутів.
Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».
Міська влада інформує: автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.
Також міська влада переконливо просить киян у разі погіршення погодних умов не користуватися особистим авто, а, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.