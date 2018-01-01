На сесії Київради розглянуть низку важливих питань

Законодавчий орган столиці розглядатиме питання: велодоріжки по місту, перейменування аеропорту и гілки метро, боротьба з оголошеннями

Сесія Київради, що розпочалася сьогодні, має розглянути 341 питання. Серед найважливіших для міста – затвердження Концепції розвитку велосипедної інфраструктури, вело маршрутів, місць дислокації вело пунктів, де можна буде взяти лісний транспорт на прокат. Розглядатимуть також перейменування аеропорту «Київ», який може



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Законодавчий орган столиці розглядатиме питання: велодоріжки по місту, перейменування аеропорту и гілки метро, боротьба з оголошеннями

Сесія Київради, що розпочалася сьогодні, має розглянути 341 питання. Серед найважливіших для міста – затвердження Концепції розвитку велосипедної інфраструктури, вело маршрутів, місць дислокації вело пунктів, де можна буде взяти лісний транспорт на прокат. Розглядатимуть також перейменування аеропорту «Київ», який може змінити назву на «ім. Сікорського», станція метрополітену «Петрівка» може отримати назву «Почайна», а сама сині лінія метро – стати «Оболонсько-Теремківською». В Подільському районі кільком новим вулицям планують присвоїти назви: серед них - вул. Олександра Олеся, Сім'ї Крістерів, Северина Наливайка.

Розробники Концепції вело структури наголошують, що за їх дослідженнями 58% велосипедистів у Києві нині використовують для їзди тротуари, а 42% - проїжджу частину доріг. Концепція передбачає створення нових веломаршрутів. На сьогодні у столиці частково реалізований маршрут Троєщина-центр. Мають з’явитися також Виноградар-центр, Солом'янка-Поділ, пр. Перемоги-центр, Оболонь-Поділ-центр та інші. Також планують облаштовувати місця для безпечного зберігання велосипедів. Пропонують організувати біля станцій метро паркінги для двоколісних, поліпшити умови їх перевезення в громадському транспорті, популяризувати послугу велопроката і інше.

Благоустрій міста також опиниться у центрі уваги. Пропонується посилити боротьбу з незаконним розклеюванням оголошень на електроопорах, зупинках, фасадах будинків.

Розглядатимуть на сесії і питання створення 23 нових скверів.

Як наголошують депутати Київради від ВО «Свобода», за ініціативи їх представників з Святошинського району зареєстровано проект рішення про створення парку відпочинку біля озера «Став № 14» в Святошинському районі. Очікуються жваві дискусії.

Земельна ділянка в районі Проспекту перемоги № 133-135 та вулиці Живописної, що на Святошині, використовується місцевими мешканцями для відпочинку. В травні 2017 року тут було вирубано десятки здорових дерев.

Тоді до депутатів Олега Чернецького та Прохора Антоненко звернулися місцеві мешканці з проханням захистити ділянку від подальшої вирубки дерев та знищення їхнього життєвого простору. Святошинці стверджують, що деякі дерева за певний час перед вирубкою були свідомо пошкоджені, але більшість з них залишається в нормальному стані.

Депутати – «Свободівці» зверталися до правоохоронних органів з метою притягнути до відповідальності осіб, винних у знищенні зелених насаджень. Належної реакції від поліції не надійшло.

Після цього було зібрано близько тисячі підписів мешканців району на підтримку проекту рішення Київради. Тепер основна вимога - його прийняти.

У «Свободі» нагадують, що за участі їх активістів триває боротьба проти низки незаконних будівництв у Святошинському районі, а також проти спроб столичної влади прийняти незаконні ДПТ (Святошин-2, Борщангівський-1 тощо).

Джерело: Вечірній Київ