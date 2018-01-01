Кінотеатр «Жовтень» допоможе популяризувати українське кіно

Кінотеатр бере на себе функції нового кінодистриб’ютора

У структурі кінотеатру «Жовтень» запрацював підрозділ для розповсюдження і популяризації українського кіно «Жовтень»-прокат». Про це повідомляє сайт Державного агентства України з питань кіно. «У лютому «Жовтень»-прокат» розпочав цикл прес-брифінгів за назвою



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Кінотеатр бере на себе функції нового кінодистриб’ютора

У структурі кінотеатру «Жовтень» запрацював підрозділ для розповсюдження і популяризації українського кіно «Жовтень»-прокат». Про це повідомляє сайт Державного агентства України з питань кіно.

«У лютому «Жовтень»-прокат» розпочав цикл прес-брифінгів за назвою «Українська кінопанорама. Репертуар наступного місяця», — вказано в повідомленні.

Захід організовано з метою підтримки та розвитку бренду «українське кіно», якому не вистачає промоції.

Також зазначається, що кінотеатр «Жовтень» бере на себе функції нового кінодистриб’ютора та збирається займатися просуванням українського кіно. Брифінги проводитимуться періодично і будуть присвячені новинкам репертуару кожного місяця.

Директор кінотеатру «Жовтень» Людмила Горделадзе анонсувала українські кінопрем’єри: 8-го лютого в прокат вийде фільм «Міф» режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія; 15-го — «Стрімголов» режисерки Марини Степанської; 28 лютого — стрічка «Іній» режисера Шарунаса Бартаса.

Також будуть показані короткометражні фільми проекту «Дивись українське — твори своє майбутнє!».

Джерело: УНН