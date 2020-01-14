У Києві влада компенсує збитки водіям, чиї авто постраждали біля Ocean Plaza



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Пошкодження автомобілів будуть обстежені спеціальною комісією

Київміськдержадміністрація хоче компенсувати збитки водіям, чиї автомобілі були пошкоджені унаслідок прориву тепломережі біля Ocean Plaza.

Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв після потопу в Ocean Plaza.

«Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки», – сказав Пантелєєв.

За його словами, пошкодження автомобілів будуть обстежені спеціальною комісією.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.