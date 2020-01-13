Прорив теплотраси у Києві: евакуювали 13 людей, в однієї жінки – опіки ніг



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Затоплено перший поверх торгового центру Ocean Plaza Фото: Олена Сердюк-Слушаєнко

Гаряча вода з тепломережі потрапила до магазину «Ашан» і першого поверху ТРЦ Ocean Plaza

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

«Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажирів, а також 3 громадян з тролейбуса, що стояв поряд і опинився в паровій завісі. Гаряча вода з тепломережі потрапила також до магазину «Ашан» і першого поверху ТРЦ Ocean Plaza. Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 6 осіб. Рятувальники винесли з будівлі одну потерпілу жінку, яка отримала опіки ніг. Постраждалу передали працівникам медичної служби», – йдеться в повідомленні.

ТРЦ Ocean Plaza Тим часом ТРЦ Ocean Plaza у Києві залило окропом Опубліковано Радіо Свобода Понеділок, 13 июня 2020 р.

На місці зараз працюють комунальні служби і рятувальники КМДА.

Нагадаємо, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».