У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу: вулицю заливає гаряча вода
Затоплено перший поверх торгового центру Ocean Plaza
У Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси - вулицю заливає гарячою водою.
Про це в соцмережах повідомляють кияни.
За словами очевидців, наразі вулицю заливає гаряча вода.
«У Києві в черговий раз сталася велика аварія трубопроводу. На цей раз аварія трапилася на Либідській площі прямо навпроти торгового цeнтра Ocean Plaza», - пишуть користувачі соцмереж.
КИЇВ. ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА ПРЯМО ЗАРАЗ. ЗАТОПЛЕНО ПЕРШИЙ ПОВЕРХ # ОУШЕНПЛАЗА. ОХОРОНА ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ ПРОВОДИТЬ ЕВАКУАЦІЮ ВІДВІДУВАЧІВ, ПРАЦІВНИКІВ ТА ПЕРСОНАЛУ Використання відео у ефірних трансляціях з обов & # 039; язковим посиланням на автора публікації Опубліковано Andriy Yakovyn Понеділок, 13 січня 2020 р.
На опублікованих фото видно, що вода тече по проїжджій частині.
Машини їдуть в умовах майже нульової видимості.
"Прорвало трубу з гарячою водою, через пару нічого не видно", - скаржаться водії.
Повідомляється, також затоплено перший поверх торгового центру Ocean Plaza. Охорого торгового центру проводить евакуацію відвідувачів, працівників та персоналу.
Нагадаємо, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».
Аварія сталася на проїжджій. У зв’язку з цим рух вулицею було частково обмежено.