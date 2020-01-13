У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу: вулицю заливає гаряча вода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу Фото: Алеся Габович

Затоплено перший поверх торгового центру Ocean Plaza

У Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси - вулицю заливає гарячою водою.

Про це в соцмережах повідомляють кияни.

За словами очевидців, наразі вулицю заливає гаряча вода.

«У Києві в черговий раз сталася велика аварія трубопроводу. На цей раз аварія трапилася на Либідській площі прямо навпроти торгового цeнтра Ocean Plaza», - пишуть користувачі соцмереж.

КИЇВ. ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА ПРЯМО ЗАРАЗ. ЗАТОПЛЕНО ПЕРШИЙ ПОВЕРХ # ОУШЕНПЛАЗА. ОХОРОНА ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ ПРОВОДИТЬ ЕВАКУАЦІЮ ВІДВІДУВАЧІВ, ПРАЦІВНИКІВ ТА ПЕРСОНАЛУ Використання відео у ефірних трансляціях з обов & # 039; язковим посиланням на автора публікації Опубліковано Andriy Yakovyn Понеділок, 13 січня 2020 р.

На опублікованих фото видно, що вода тече по проїжджій частині.

Машини їдуть в умовах майже нульової видимості.

"Прорвало трубу з гарячою водою, через пару нічого не видно", - скаржаться водії.

Повідомляється, також затоплено перший поверх торгового центру Ocean Plaza. Охорого торгового центру проводить евакуацію відвідувачів, працівників та персоналу.

Нагадаємо, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».

Аварія сталася на проїжджій. У зв’язку з цим рух вулицею було частково обмежено.