У Києві водій Hyundai після пляшки віскі розбив декілька автівок (фото, відео)



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Hyundai протаранив припаркований Mercedes Фото: Інформатор

Водій відмовився пройти тест на рівень алкогольного сп'яніння

У ніч на п’ятницю, 13 березня, у селі Жуляни Hyundai протаранив припаркований Mercedes G-класу і відправив того в Fiat.

Аварія трапилася близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

Як вдалося встановити патрульним, воідй Hyundai рухався по вулиці Повітрофлотській і влетів у позашляховик Mercedes, що стояв на узбіччі. Від удару Gelandevagen відкинуло у Fiat позаду.

У водія Hyundai були явні ознаки алкогольного сп'яніння. У салоні автомобіля знайшли порожню пляшку з-під віскі, а у Hyundai були ушкодження, які свідчать про те, що по дорозі він зачепив ще кілька транспортних засобів.

Горе-водій травмував голову. Після надання першої медичної допомоги він відмовився від госпіталізації. Також відмовою чоловік відповів на пропозицію пройти тест на Драгер. Проте на нього склали протокол за водіння в нетверезому вигляді.

На місці працювало два екіпажі патрульної поліції.