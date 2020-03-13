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    Новини

    У Києві водій Hyundai після пляшки віскі розбив декілька автівок (фото, відео)

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    Hyundai протаранив припаркований Mercedes&nbsp; - У Києві водій Hyundai після пляшки віскі розбив декілька автівок (фото, відео)
    Hyundai протаранив припаркований Mercedes 
    Фото: Інформатор

    Водій відмовився пройти тест на рівень алкогольного сп'яніння

    У ніч на п’ятницю, 13 березня, у селі Жуляни Hyundai протаранив припаркований Mercedes G-класу і відправив того в Fiat.

    Аварія трапилася близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Як вдалося встановити патрульним, воідй Hyundai рухався по вулиці Повітрофлотській і влетів у позашляховик Mercedes, що стояв на узбіччі. Від удару Gelandevagen відкинуло у Fiat позаду.

    У водія Hyundai були явні ознаки алкогольного сп'яніння. У салоні автомобіля знайшли порожню пляшку з-під віскі, а у Hyundai були ушкодження, які свідчать про те, що по дорозі він зачепив ще кілька транспортних засобів.

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    У Києві водій Hyundai після пляшки віскі розбив декілька автівок (фото, відео)
    У Києві водій Hyundai після пляшки віскі розбив декілька автівок (фото, відео)
    У Києві водій Hyundai після пляшки віскі розбив декілька автівок (фото, відео)
    У Києві водій Hyundai після пляшки віскі розбив декілька автівок (фото, відео)
    У Києві водій Hyundai після пляшки віскі розбив декілька автівок (фото, відео)
    У Києві водій Hyundai після пляшки віскі розбив декілька автівок (фото, відео)

    Горе-водій травмував голову. Після надання першої медичної допомоги він відмовився від госпіталізації. Також відмовою чоловік відповів на пропозицію пройти тест на Драгер. Проте на нього склали протокол за водіння в нетверезому вигляді.

    На місці працювало два екіпажі патрульної поліції.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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