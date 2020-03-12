У Києві запрацювали 20 камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху (адреси)



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МВС забезпечує роботу системи фотовідеофіксації дорожнього руху Фото: Нацполіція

Постанови про штрафи порушники отримуватимуть з 1 травня

Від сьогодні, 12 березня, у Києві запрацювало 20 камер, ще 30 будуть встановлені у Київській області до 1 травня. Постанови про адміністративні штрафи порушники отримуватимуть вже з 1 травня 2020 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час запуску Аналітичного центру безпеки дорожнього руху.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що запровадження автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в Україні вкрай важливе, тому що за статистикою 40% ДТП стається через перевищення швидкісного режиму.

За його словами, камери «працюватимуть не будь-де, а в місцях, де за статистикою, гинуло та травмувалося в ДТП найбільше наших громадян».

Адреси встановлених камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху у Києві:

вул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вулиця Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (в напрямку лівого берегу)

Північний міст (в напрямку правого берегу)

Броварський проспект (м. Лівобережна)

Броварський проспект/вул. Будівельників

Південний міст (в напрямку лівого берегу)

Південний міст ( в напрямку правого берегу)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

Харківська площа/проспект Миколи Бажана

Харківська площа/проспект Миколи Бажана

Система автоматичної фотовідеофіксації – це не просто камери, встановлені на стовпі над дорогою, а складна високотехнологічна система, яка складається з обладнання: сертифікованих і стандартизованих комплексів фотовідеофіксації та робочих станцій обробки даних; сучасного, захищеного від втручання програмного забезпечення та кваліфікованих операторів робочих станцій.

«МВС у цій програмі – «мозок» системи. Тобто ми забезпечуємо її роботу, збір та обробку даних, надаємо інформацію щодо зафіксованих порушень правил дорожнього руху. Тоді, як придбання, встановлення та обслуговування камер здійснює: у містах - місцева влада на дорогах державного значення – Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)», - зазначив міністр внутрішніх справ.

Своєю чергою, перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників: «Інформація про зафіксовані правопорушення потрапляє до системи електронної фіксації, де поліцейський перевіряє наявність та повноту даних про відповідальну особу, транспортний засіб, відповідність номерного знаку до марки і моделі ТЗ. Дана система також буде додатково працювати і допомагати поліції у визначенні транспортних засобів, які знаходяться в розшуку, угоні, а також ТЗ з невідповідними номерними знаками. Така інформація буде передаватися і оброблятися іншими службами. Коли поліцейський перевірив відповідність всіх даних і їх масив є достатнім для того, щоб притягнути особу до відповідальності, поліцейський формує постанову і накладає електронний підпис. Далі постанова автоматично надсилається до установи, яка друкує постанову і відправляє до адресата. Цю інформацію можна буде отримати не тільки в паперовому вигляді, а й подивитися в електронному кабінеті водія».

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров зазначив, що одним з найголовніших питань є інформування громадянина про факт вчинення порушення. Така інформація повинна бути зручною, швидкою та доступною.

«Наразі у нас працює два сервіси для перевірки інформації щодо виявлення порушення – через електронний кабінет водія – e-driver.hsc.gov.ua та на сайті МВС mvs.gov.ua Найближчим часом запрацюють мобільні додатки, які будуть в форматі push-повідомлень інформувати про те, що є інформація про факт виявлення перевищення швидкості. З 1 травня почнуть приходити постанови в паперовому вигляді», - сказав Гончаров.