Зеленський розповів про три серйозні новини: звернення (відео)

Загалом глава держави виділив три найосновніші новини за день

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 99 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

У своєму зверненні увечері 99-го дня війни президент розповів про санкції проти Росії та про постачання зброї від США й від інших партнерів.

Зеленський розповів, що Євросоюз поступово рухається до впровадження шостого пакета санкцій проти Росії. Це, за його словами, перша серйозна новина.

«Якщо відверто, це дається дуже і дуже складно, оскільки сенс цього санкційного пакета передусім полягає у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти, при чому інші країни, які видобувають значну якіснішу і легшу нафту, готуються замістити російське постачання», – сказав президент.

Другою хорошою новиною Зеленський назвав постачання зброї Україні від партнерів. Він подякував США за надання Україні сучасних ракетних систем залпового вогню HIMARS та Швецію за оборонну допомогу.

«Сполучені Штати підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS. Ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю. Я вдячний президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів за таку підтримку. Очікуємо», – сказав Зеленський.

Він також очікує хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів.

Третьою серйозною новиною Зеленський вважає те, що до України повертаються посольства країн.

Попри повномасштабне російське вторгнення, у Києві вже відновили роботу 50 посольств іноземних держав.

«Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що новий пакет військової допомоги Україні нададуть Сполучені Штати Америки.

Згідно новому пакету безпекової допомоги для України обсягом $700 млн США передадуть:

Високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси;

П'ять протиартилерійських радарів;

2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;

1000 Javelin та 50 командно-пускових установок;

6 тисяч одиниць протитанкової зброї;

15 тисяч артилерійських снарядів 155-мм;

4 вертольоти Мі-17;

15 тактичних машин;

а також запчастини та обладнання.

Крім того, Британія планує надати України ракетні системи залпового вогню М270.