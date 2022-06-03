3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день світова спільнота відзначає Всесвітній день велосипеда

В це свято дівчата моляться святій Олені, щоб вона подбала про їх долю

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени. У народі просто називають це день Олени.

Цього дня також святкують День велосипеда.

Яке сьогодні церковне свято





3 червня православна церква відзначає день рівноапостольних царя Костянтина, матері його цариці Олени і чад йогo Михайла і Федора, Муромських чудотворців. Також сьогодні проводиться святкування чудотворної Володимирської ікони Божої Матері, яка за переказами була написана євангелістом Лукою на дошці столу, за яким трапезувала Свята Родина: Спаситель, Богородиця і праведний Йосип Обручник.

В народі 3 червня відзначається Оленин день. У цей період сіяли льон і здійснювали обряди, щоб він добре ріс.

Всесвітній день велосипеда

День призначений на 3 червня кожного року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 12 квітня 2018 року. Ініціатором заснування свята став соціолог Лешек Сібільський разом зі своїми студентами. Вони провели медіакампанію, де намагались звернути увагу на велосипед не лише як на засіб поліпшення фізичного і психічного здоров'я, але й на формування в суспільстві культури руху на велосипеді та підвищення безпеки на дорозі.

Співавторами документу виступили 56 країн світу. Резолюцією ООНі закликала держави приділяти йому належне місце в стратегіях розвитку регіонів. Зокрема реалізувати політику і заходи з охорони та безпеки як пішоходів, так і велосипедистів.

Найбільшим попитом велосипеди користуються у Нідерландах (їх мають 90% населення). За нею йде Данія, де «залізних коней» мають понад 80% людей. На третьому місці — Німеччина, де на велосипедах їздять більше 75% населення.

Традиції та обряди

В це свято дівчата моляться святій Олені, щоб вона подбала про їх долю.

У Оленин день люди сіють ярі злакові культури, ячмінь і гречку, садять огірки. Якщо останні вже дають паростки, господиня повинна таємно поволокти ногою старий личак від порога будинку до огіркових грядок, кинути його там і «заговорити» урожай. Їй необхідно сказати, що огірки повинні так само густо заплестись, як по землі пленталося взуття.

Жінки в цей день не заплітають волосся. Вважається, що якщо їх торкнеться Альона-довгі-льони, то пасма стануть такими ж, як льон — м’якими, довгими і світлими.

Що потрібно робити в цей день

Оленин день вважається днем, коли саме небо посилає зустріч із судженим. Для цього незаміжній дівчині цього дня потрібно неодмінно прогулятися біля місця, де сходяться три дороги.

За народним календарем, потрібно сіяти льон і огірки.

Що заборонено робити 3 червня:

Не можна сваритись, створювати конфліктні ситуації та бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна відмовлятись, якщо хтось просити про допомогу;

Не можна їсти жирну їжу;

Не можна виходити з дому без потреби.

Прикмети на 3 червня

В Оленин день не можна плести коси, щоб волосся росло довгим і красивим.

Якщо на Олену йде дощ, значить, осінь буде непогожа.

Дощ із градом віщував сніг із крупою на Прокла 3 грудня.

Іменини

3 червня День ангела відзначають: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.