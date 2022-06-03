Зеленський прокоментував наслідки нафтового ембарго для Росії

Світ нарешті відмовляється від російської нафти, зазначив президент

Україна спільно з міжнародними партнерами вже почали працювати над новими санкційними пакетами проти росії, яка заплатить повну ціну за знищення життя сусідів. Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Передусім очільник України говорив про те, що ЄС поступово рухається до впровадження 6 санкційного пакета. Це дуже складний процес, бо передусім обмеження передбачають відмову від російських викопних ресурсів.

«Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Інші країни, які видобувають якіснішу нафту, готуються замістити російське постачання. Тож на цьому напрямку для держави агресора «мінусуються» величезні суми», – розповів президент.

Він додав, що Росія постійно намагається протидіяти цьому. Адже Кремль довго насолоджувався потоком нафтодоларів і не хоче від цього відвикати.

«Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни», – акцентував Зеленський.

Нагадаємо, що голова Євроради Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.

Крім того, шостий пакет включає:

відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від SWIFT;

заборону ще трьох російських державних мовників;

нові санкції проти осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

Пізніше ЗМІ повідомили, що під час узгодження усіх санкційних позицій Угорщина виступила проти запровадження санкцій щодо патріарха Московського Кирила.