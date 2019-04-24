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    Скандальну співачку Maruv знову пограбували в «Борисполі» (фото)

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    Співачка&nbsp;Maruv - Скандальну співачку Maruv знову пограбували в «Борисполі» (фото)
    Співачка Maruv

    Артистка підозрює, що її обікрали співробітники МАУ

    Скандальна співачка Maruv, яка відмовилася представляти Україну на Євробаченні-2019, знову обікрали в аеропорту «Бориспіль». Про це вона повідомила у своєму Instagram.

    Співачка летіла бізнес-класом з Києва в Дубай авіалініями МАУ.

    Артистка вважає, що співробітники МАУ розкрили її багаж і вкрали речі.

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    За її словами, застібки на валізах виявилися зламаними, і зникли особисті речі з багажу.

    «Вдруге я лечу вашої авіакомпанією, і в мене вдруге розкривають валізу і крадуть звідти речі. Більш того, ще й зламали обидві валізи, з якими я летіла», — обурена Maruv.

    Вона опублікувала фото валіз зі зламаними застібками.

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    Зламані застібки на валізах співачки

    Нагадаємо, в кінці березня Maruv повідомила, що стала жертвою грабіжників в «Борисполі». 

    У неї вкрали прикраси та розтрощили її валізу.

    Як відомо, «Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.

    Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

    Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

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