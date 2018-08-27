У Києві за два тижні роботи системи велопрокату вкрадено чотири велосипеди



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Станція міського велопрокату Nextbike

Віталій Кличко заявив, що столична влада робитиме все можливе, аби запобігти викраденню велосипедів

За два тижні роботи системи велопрокату в Києві було вкрадено 4 велосипеди. Один з них знайшли. Крадії зняли з нього колеса, зірвали всі механізми та готувалися фарбувати раму. Знайшли веломашину на одному з ринків електроніки столиці. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада робитиме все можливе, аби запобігти викраденню велосипедів системи громадського прокату.

«Кожен велосипед облаштований системою GPS, яка дозволяє відстежити де цей велосипед знаходиться. Але, на жаль, випадки крадіжок і вандалізму трапляються. В нас ще є люди, які не хочуть жити в цивілізованому місті. І ми будемо з цим боротися. Будемо їх привчати. Були й випадки, коли хотіли вкрасти велосипед, але цих людей затримали», – сказав він в ефірі телеканалу «Київ».

Кличко нагадав, що система велопрокату столиці поки розрахована на 33 велостанції. В прокаті сьогодні є 100 велосипедів. В рамках пілотного проекту першим оператором прокату стала всесвітньо відома компанія Nextbike, яка працює в 25 країнах світу.

Також Кличко розповів про плани щодо розвитку велоінфраструктури в столиці. За його словами, на багатьох вулицях, де здійснюють капітальний ремонт доріг, облаштовують велодоріжки.

«Наше завдання – створити всі умови для велосипедистів. Для того, аби вони відчували себе в безпеці. Аби вони також не заважали руху. Нам треба облаштувати багато велодоріжок. Для цього створений окремий підрозділ в Департаменті транспорту. Ми залучили фахівців, активістів, які розробляють систему велопростору. А наше завдання – реалізувати ці плани і очікування, для того, аби пересування велосипедом стало більш масовим у столиці», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, у Києві 15 серпня запустився громадський велопрокат.

За кілька днів після відкриття станцію міського велопрокату Nextbike біля метро «Героїв Дніпра» пошкодили вандали.

У компанії Nextbike просять повідомляти про випадки вандалізму на сторінці nextbike.kyiv чи на гарячу лінію 0 800 21 0441.

бонемент - 199 гривень. А можна буде придбати і абонемент на сезон – за 599 гривень.