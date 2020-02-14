У Києві закохані цілуватимуться на рекорд України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фіксація рекорду відбудеться на великій сяючій ковзанці

У суботу, 15 лютого, у Києві закохані пари на ковзанах мають намір цілуватися доти, поки не буде оголошений рекорд України «Наймасовіший поцілунок на ковзанці».

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.

Фіксація рекорду відбудеться на великій сяючій ковзанці Національного комплексу «Експоцентр України», де буде створена атмосфера романтики та любові.

«Сотні закоханих очей, Ангели та Купідон, гарячі поцілунки... Головне, щоб від такої шаленої концентрації палкого кохання на одній локації не розтанув лід», - зазначила Вєтрова.

Встановлення рекорду любові відбудеться 15 лютого о 18:00 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 16А.

На захід запрошуються журналісти.

Як повідомлялося, з нагоди Дня святого Валентина 14 лютого у Києві відбудеться низка заходів, серед яких три театральні прем’єри та різні святкові шоу-програми.

Сьогодні у Києві проходить акція з донорства «Подаруй «валентинку» – своєї крові краплинку. Врятуй життя!». Департамент охорони здоров’я та Київський міський центр крові запропонували киянам здати кров, щоб подарувати надію на життя тим, хто цього потребує.