Київ підготував свято до Дня закоханих (програма)



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Ще можна придбати квитки до київських театрів на 14 лютого

На киян та гостей міста чекають театральні прем’єри і шоу

Із нагоди Дня святого Валентина 14 лютого у Києві відбудеться низка заходів, серед яких три театральні прем’єри та різні святкові шоу-програми. Про це повідомили у Департаменті культури Київської міської держадміністрації.

«З огляду на чудову підготовку і завершення зимових свят, ми не оминули й День усіх закоханих, тож пропонуємо відзначити довгоочікуваними театральними прем’єрами, а також іншими заходами, що відбуватимуться в усьому Києві. Ми щиро вітаємо киян із лютневим святом кохання і запрошуємо встигнути придбати квитки до київських театрів на 14 лютого», – зазначила директорка Департаменту культури Діана Попова.

Так, 14 лютого на киян і гостей столиці очікуватимуть:

прем’єра вистави «Лускунчик» (за П. Чайковським) у Київському театрі опери і балету для дітей та юнацтва ( прем’єрні покази триватимуть до 16 лютого);

прем’єра «Родина патологоанатома Людмили» у театрі Золоті ворота;

прем’єра «Шинель» у Молодому театрі. Мюзикл-бенефіс за п’єсою Миколи Гоголя, головним актором в якому виступить Станіслав Боклан (наступні покази вистави відбудуться 1 та 20 березня);

вечір бардівської пісні в театрі «Колесо» (у камінній залі відбудеться романтичний зимовий вечір);

шоу-програма «Музика сердець» – у Київському театрі оперети;

романтичний вечір при свічках «День Святого Валентина у циганському театрі «Романс»: романси, запальні актори та святкова атмосфера. Дійство відбудеться в романтичній атмосфері – за столиками у святково прикрашеному малому залі.

Як повідомлялося, у столичному фунікулері 14 лютого дарують усім закоханим безкоштовний проїзд за обійми чи поцілунок.