Закоханим киянам пропонують здати сьогодні кров для порятунку життя



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У Києві сьогодні акція з донорства «Подаруй «валентинку» – своєї крові краплинку. Врятуй життя!»

Із нагоди Дня святого Валентина Департамент охорони здоров’я та Київський міський центр крові запропонували киянам здати кров, щоб подарувати надію на життя тим, хто цього потребує. Про це розповіла директорка Департаменту Валентина Гінзбург. Вона зауважила, що прекрасне романтичне свято може бути не лише чудовим приводом привітати того, кого любиш, а й можливістю зробити добру справу для зовсім незнайомої людини.

«Адже коли ми закохані, хочеться, щоб всі навкруги були здорові, веселі та щасливі. Саме тому пропоную всім, хто сьогодні відчуває себе коханими та люблячими, разом прийти та здати кров, яка стовідсотково врятує комусь життя», – закликала Гінзбург.

Директорка департаменту також повідомила, що здати кров завтра, 14 лютого, можна буде з 8:00 до 16:00 в Київському міському центрі крові (вул. М. Берлинського, 12) або ж у Структурному підрозділі № 1 Київського міського центру крові (вул. Миколи Пимоненка, 8).

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров’я України.

Перед здачею крові або її компонентів донор повинен дотримуватись певних правил:

мати добре здоров’я та гарне самопочуття;

добре відпочити, виспатись;

режим харчування донорів має певні особливості: напередодні кроводачі потрібно виключити з раціону жирну їжу (масло, сало, жирні м’ясо та рибу, молоко, сметану, яйця, морозиво). У ці дні можна вживати нежирні відварені м’ясо та рибу, каші, картоплю, відварені та сирі овочі та фрукти, соки, компот, житній та не здобний хліб;

у день здачі необхідно з’їсти легкий сніданок: чай або сік, печиво, білий хліб;

за 48 годин до давання крові відмовитись від алкогольних напоїв;

за 72 години не вживати медикаментозних препаратів.

Перед здаванням крові у донора проводиться анкетування, визначається вміст гемоглобіну, група крові за системою АВО, передтестове консультування та огляд лікаря-терапевта.

Подальше обстеження взятої донорської крові проводиться за такими показниками – групова та резус-належність крові, визначення антиеритроцитарних антитіл, маркерів ВІЛ 1/2, маркерів гепатиту С, маркерів гепатиту В, маркерів до сифілісу, активність аланін-амінотрансферази (АЛТ).

Максимальна допустима доза заготовленої крові складає 450 мл, без урахування крові, узятої для аналізів (до 40 мл).

При наявності абсолютних чи тимчасових протипоказань, виявленні будь-яких порушень у стані здоров’я, підозрі на контакт з інфекційним захворюванням донор не допускається до донації.

За 2 години до та 2 години після дачі крові палити небезпечно і для донора, і для того, кому попаде кров.