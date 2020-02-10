  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До Дня Святого Валентина київський ЦУМ перейменували на «Цьом»

    • Розсилка
    Київський ЦУМ змінив ім'я на &laquo;Цьом&raquo; - До Дня Святого Валентина київський ЦУМ перейменували на «Цьом»
    Київський ЦУМ змінив ім'я на «Цьом»
    Фото: Женя Смертенко, Facebook

    Тепер замість назви ЦУМ на фасаді будівлі з’явився напис «Цьом» на рожевому тлі з сердечком

    Адміністрація київського універмаг ЦУМ на Хрещатику до Дня Святого Валентина вирішила змінити вивіску.

    Про це повідомляють користувачі Facebook.

    Тепер замість назви ЦУМ на фасаді будівлі з’явився напис «Цьом» на рожевому тлі з сердечком.

    Багатьом користувачам соцмережі оригінальна ідея сподобалася.

    «Схоже, ЦУМ знайшов когось толкового у відділ маркетингу», — коментують у мережі.

    Нагадаємо, До Дня закоханих киян та гостей міста запрошують на Ukraine WOW знайти ще більше причин любити власну країну.

    Київ свята ЦУМ магазин Хрещатик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ