До Дня Святого Валентина київський ЦУМ перейменували на «Цьом»



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Київський ЦУМ змінив ім'я на «Цьом» Фото: Женя Смертенко, Facebook

Тепер замість назви ЦУМ на фасаді будівлі з’явився напис «Цьом» на рожевому тлі з сердечком

Адміністрація київського універмаг ЦУМ на Хрещатику до Дня Святого Валентина вирішила змінити вивіску.

Про це повідомляють користувачі Facebook.

Тепер замість назви ЦУМ на фасаді будівлі з’явився напис «Цьом» на рожевому тлі з сердечком.

Багатьом користувачам соцмережі оригінальна ідея сподобалася.

«Схоже, ЦУМ знайшов когось толкового у відділ маркетингу», — коментують у мережі.

Нагадаємо, До Дня закоханих киян та гостей міста запрошують на Ukraine WOW знайти ще більше причин любити власну країну.