У Києві «замінували» Південний міст
Південний міст у Києві
На місце пригоди виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи
У Києві невідомий повідомив про замінування Південного мосту
Про це у неділю ввечері повідомляє «Еспресо».
Зазначається, що невідомий подзвонив на лінію 102 та повідомив про замінування Південного мосту.
На місце пригоди виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи.
У поліції наразі не підтвердили інформацію про замінування.
Нагадаємо, Київ в п’ятницю, 20 вересня, знову зазнав атаки «мінувальників». Невідомий вранці заявив про вибухівку, закладену у житлові будинки, медичні заклади, дитячі садки, торгові центри, мости, і про мінування посольства США.
Вибухонебезпечних предметів не виявлено.