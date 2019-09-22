У Києві «замінували» Південний міст



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Південний міст у Києві

На місце пригоди виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи

У Києві невідомий повідомив про замінування Південного мосту

Про це у неділю ввечері повідомляє «Еспресо».

Зазначається, що невідомий подзвонив на лінію 102 та повідомив про замінування Південного мосту.

На місце пригоди виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи.

У поліції наразі не підтвердили інформацію про замінування.

Нагадаємо, Київ в п’ятницю, 20 вересня, знову зазнав атаки «мінувальників». Невідомий вранці заявив про вибухівку, закладену у житлові будинки, медичні заклади, дитячі садки, торгові центри, мости, і про мінування посольства США.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено.