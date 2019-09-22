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    У Києві «замінували» Південний міст

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    Південний міст у Києві - У Києві «замінували» Південний міст
    Південний міст у Києві

    На місце пригоди виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи

    У Києві невідомий повідомив про замінування Південного мосту

    Про це у неділю ввечері повідомляє «Еспресо».

    Зазначається, що невідомий подзвонив на лінію 102 та повідомив про замінування Південного мосту.

    На місце пригоди виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи.

    У поліції наразі не підтвердили інформацію про замінування.

    Нагадаємо, Київ в п’ятницю, 20 вересня, знову зазнав атаки «мінувальників». Невідомий вранці заявив про вибухівку, закладену у житлові будинки, медичні заклади, дитячі садки, торгові центри, мости, і про мінування посольства США.

    Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

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