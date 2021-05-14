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    У Києві запрацював проєкт екстреної допомоги людям з вадами слуху (фото, відео)

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    З березня операторами 102 прийнято та опрацьовано 15 дзвінків від людей з вадами слуху - У Києві запрацював проєкт екстреної допомоги людям з вадами слуху (фото, відео)
    З березня операторами 102 прийнято та опрацьовано 15 дзвінків від людей з вадами слуху
    Фото: Нацполіція

    Людина з вадами слуху може скористатись програмою-перекладом із жестової мови і повідомити поліцію про небезпеку

    У поліції Києва запрацював пілотний проєкт з використання екстреної служби 102 для допомоги людям із вадами слуху. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    У 2017 році у рамках проєкту «Країна без бар’єрів для нечуючих» був створений Центр соціального супроводу нечуючих людей. Він працює на базі розробленого програмного забезпечення «ConnectPro» для операційних систем Android та IOS і допомагає викликати перекладача жестової мови у будь-який час та в будь-якому місці.

    Задум та розробка проєкту належить Віталію Потапчуку – слабочуючому хлопцю, який під час навчання у Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського вирішив допомогти людям із порушенням слуху.

    «Мені вдалося створити програму-переклад із жестової мови, яка має на меті підтримку та створення рівних можливостей для людей з особливими потребами. Людина з вадами слуху може скористатись програмою у багатьох ситуаціях, у тому числі швидко та доступно інформувати поліцію про небезпечні ситуації та правопорушення. Після отриманої інформації сурдоперекладач негайно передає виклик до операторів служби 102», – розповів Потапчук.

    З березня 2021 року в рамках підписаного Меморандуму про партнерство між Міністерством внутрішніх справ України та громадською організацією «Громадський рух «Соціальна єдність» даний проєкт запрацював у поліції Києва. За цей час операторами 102 прийнято та опрацьовано 15 дзвінків від людей з вадами слуху. Більшість звернень стосувалась вчинення насильства в сім’ї.

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    У Києві запрацював проєкт екстреної допомоги людям з вадами слуху (фото, відео)
    У Києві запрацював проєкт екстреної допомоги людям з вадами слуху (фото, відео)
    У Києві запрацював проєкт екстреної допомоги людям з вадами слуху (фото, відео)
    У Києві запрацював проєкт екстреної допомоги людям з вадами слуху (фото, відео)
    У Києві запрацював проєкт екстреної допомоги людям з вадами слуху (фото, відео)

    Звернутись до поліції можливо через офіційний сайт Головного управління Національної поліції у Києва, перейшовши до розділу «Контакти». У правому нижньому кутку знаходиться вебвіджет для людей вадами слуху. Натиснувши на нього лівою кнопкою миші, можна подати звернення жестовою мовою, зазначивши прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та електронну пошту. Після опрацювання інформації із заявником зв’яжеться співробітник Центру соціального супроводу нечуючих людей, прийме заяву та допоможе передати її до екстреної служби 102.

    Теги: Національна поліція України Київ соціум
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