Під Києвом 14-річного хлопця знайшли повішеним на дереві

Поліція Київщини розслідує факт самогубства неповнолітнього хлопця

13 травня до поліції надійшло повідомлення від жительки міста Вишгород про те, що її 14-річний син зник. Хлопець збирався йти до музичної школи, але на заняття так і не з’явився. На телефонні дзвінки не відповідав.

На місце прибули оперативники карного розшуку, ювенальні поліцейські, бійці полку особливого призначення, наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції та кінологи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що хлопець у спільному чаті з однокласниками виклав фотографії бойових набоїв до зброї та мав намір їх підірвати.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів, відпрацювали камери відеоспостереження та вночі виявили тіло неповнолітнього повішеним на дереві.

За даними поліції, хлопець покінчив життя самогубством. Також, в особистих речах підлітка знайдено 4 набої до автомата.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На даний час поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.

Нещодавно у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям. У передсмертній записці написала, що у школі її «булили», і терпіти це вона більше не хотіла. В поліції відкрили кримінальне провадження.

Читайте також: