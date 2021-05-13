З’явилося відео, як жінка народила у переході київського метро

Жінка народила немовля до приїзду лікарів

Поліцейські столичного метрополітену надали допомогу жінці, яка 12 травня народила у підземному переході на станції метро «Лісова». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як повідомлялося, у жінки почались пологи у підземному переході. На крики породіллі одразу відреагували поліцейські, які несли службу неподалік, працівниця метрополітену та перехожі.

«Вчора ввечері близько 20:00 поліцейські, які несли службу на станції метро «Лісова», почули крики про допомогу. Правоохоронці миттєво зреагували та виявили на підлозі у підземному переході жінку з немовлям. Працівники поліції принесли жінці ковдру, воду, необхідні речі гігієни та викликали лікарів», – повідомили правоохоронці.

Як розповів поліцейський взводу №2 управління поліції в метрополітені Микола Шлапак, до приїзду лікарів поліцейські та небайдужа громадянка постійно перебували біля молодої мами та слідкували за її станом та новонародженим: «Наразі вони у лікарні та почуваються добре. Такі надзвичайні ситуації трапляються досить рідко, але ми – поліцейські, а відтак готові допомогти у будь-якій ситуації».

Як повідомлялося, на світ з'явився хлопчик. А його мама – жителька Броварів. Її відразу ж відвезли в броварську лікарню.