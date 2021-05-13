  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    З’явилося відео, як жінка народила у переході київського метро

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Надзвичайна подія сталася в підземному переході на станції метро &laquo;Лісова&raquo;&nbsp; - З’явилося відео, як жінка народила у переході київського метро
    Надзвичайна подія сталася в підземному переході на станції метро «Лісова» 
    Фото: скріншот з відео

    Жінка народила немовля до приїзду лікарів

    Поліцейські столичного метрополітену надали допомогу жінці, яка 12 травня народила у підземному переході на станції метро «Лісова». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як повідомлялося, у жінки почались пологи у підземному переході. На крики породіллі одразу відреагували поліцейські, які несли службу неподалік, працівниця метрополітену та перехожі.

    «Вчора ввечері близько 20:00 поліцейські, які несли службу на станції метро «Лісова», почули крики про допомогу. Правоохоронці миттєво зреагували та виявили на підлозі у підземному переході жінку з немовлям. Працівники поліції принесли жінці ковдру, воду, необхідні речі гігієни та викликали лікарів», – повідомили правоохоронці.

    Як розповів поліцейський взводу №2 управління поліції в метрополітені Микола Шлапак, до приїзду лікарів поліцейські та небайдужа громадянка постійно перебували біля молодої мами та слідкували за її станом та новонародженим: «Наразі вони у лікарні та почуваються добре. Такі надзвичайні ситуації трапляються досить рідко, але ми – поліцейські, а відтак готові допомогти у будь-якій ситуації».

    Як повідомлялося, на світ з'явився хлопчик. А його мама – жителька Броварів. Її відразу ж відвезли в броварську лікарню.

    Теги: Національна поліція України Київ метро надзвичайні ситуації жінка немовля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies