У Києві зареєстровано дев’ять випадків захворювання на малярію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хвороба передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів

Іноземцю, який прилетів з Республіки Бенін, встановлено діагноз тропічної малярії

У Києві зафіксовано захворювання на малярію у чоловіка-іноземця, який у жовтні-листопаді перебував на території Республіки Бенін, а 4 листопада прибув до столиці.

Діагноз тропічної малярії йому встановлено 14 листопада. Про це повідомляє ДП «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

Відомо, що чоловік захворів 9 листопада, коли відчув слабкість, головний біль, температура тіла підвищилась до 38,5 градусів. За медичною допомогою він звернувся 14 листопада до інфекційного відділення міської клінічної лікарні.

«Враховуючи дані епіданамнезу, результати огляду пацієнта, було запідозрено малярію, призначено та проведено відбір крові та лабораторне дослідження на наявність малярійних збудників. В препаратах крові хворого виявлені збудники тропічної малярії P. falciparum. Розпочато та проводиться специфічне та симптоматичне лікування», - повідомили у лабораторному центрі.

Також у центрі інформують, що, станом на 19 листопада, у Києві зареєстровано 9 випадків малярії, що завезені з країн Африки: Республіки Сьєрра-Леоне, Республіки Екваторіальна Гвінея, Об’єднаної Республіки Танзанія, Республіки Камерун, Республіки Південний Судан, Федеративної Республіки Нігерія (в 3-х випадках), Республіки Бенін. Всі випадки малярії підтверджені лабораторно.

Місцевих випадків малярії, вторинних від завізних, летальних випадків не зареєстровано.

Малярія - це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки, анемією та може привести до летального кінця.

Малярія широко розповсюджена в країнах з тропічним кліматом та передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.

У разі відвідування тропічних країн, незалежно від термінів та мети перебування, необхідно пам’ятати про смертельну небезпеку малярії, приймати протималярійні препарати та проводити заходи особистого захисту від укусів комарів.