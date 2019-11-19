З початку року у Києві на кір захворіло понад 5,3 тис. осіб графіка



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Кількість хворих на кір цього року перевищила минулорічні показники майже у 2,5 рази

За 10 місяців цього року в Києві на кір захворіло 5367 осіб, з них 3022 – дорослих, 2345– дітей до 17 років.

Про це повідомляє Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики з посиланням на дані Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров`я України.

За аналогічний період 2018 року було зареєстровано 2254 випадки захворювання на кір, що майже у 2,5 рази менше.

У жовтні 2019 року захворюваність на кір продовжувала знижуватись – захворіло 18 осіб (13 дітей і 5 дорослих).

За 10 місяці 2019 року у Києві проти кору було вакциновано 93797 осіб різного віку.

Як повідомлялося, з початку 2019 року, станом на середину жовтня, на кір в Україні захворіли понад 58 тисяч громадян.