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    У світі

    Російська медсестра заразила ВІЛ п'ятьох пацієнтів

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    Поліція порушила щодо медсестри кримінальну справу через халатність - Російська медсестра заразила ВІЛ п'ятьох пацієнтів
    Поліція порушила щодо медсестри кримінальну справу через халатність

    Медик використала для забору крові пацієнтів катетер, що застосовував хворий на ВІЛ

    У РФ у Будьонівську Ставропольського краю медсестра заразила трьох дітей і двох дорослих ВІЛ, використавши для забору крові катетер, що застосовувався хворим пацієнтом.

    Про це повідомляється на сайті управління Слідчого комітету по регіону.

    Встановлено, що в 2018 році медсестра «не забезпечили безпечне для здоров'я пацієнтів проведення лікувальних заходів» і «не проконтролювала виконання середнім медичним персоналом догляду за периферійними венозними катетерами». В результаті ВІЛ отримали троє дітей 2016 і 2017 років народження, а також чоловік і жінка.

    Поліція порушила щодо медсестри кримінальну справу за частиною 1 статті 293 КК РФ ( «Халатність»).

    Як повідомляла пресслужба Росспоживнагляду, у 2018 році у Росії зареєстрували негативний темп приросту захворюваності вірусом. Він склав мінус 2,2%. Зазначається, що медики провели огляд 38 мільйонів громадян.

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