У Києві засудили чоловіка, який помстився банку, «замінувавши» його



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Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Чоловік вийшов з банку невдоволений з приводу неврегулювання особистих питань, пов’язаних із кредитом

Подільський суд Києва виніс покарання киянину за неправдиве повідомлення про замінування фінансової установи.

Про це 4 грудня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Подія трапилася у Подільському районі Києва. До поліції зателефонував невідомий, який повідомив про замінування банку. На виклик прибули профільні служби, які провели ретельну перевірку будівлі та евакуювали близько 300 осіб. У результаті обстеження небезпечних предметів та речовин не було знайдено», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що згодом з’ясувалось, що клієнт вийшов з банку невдоволений з приводу неврегулювання особистих питань, пов’язаних із кредитом. Чоловік з таксофону зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про неправдиве замінування фінансової установи.

«У результаті розшукових заходів працівники поліції встановили зловмисника. Ним виявився 59-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом», - розповіли в поліції.

Вироком Подільського районного суду міста Києва за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 ( Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, псевдомінера засуджено до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном півтора роки.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва розшукує псевдомінера мережі супермаркетів «Сільпо».