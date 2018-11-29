Поліція Києва розшукує псевдомінера мережі супермаркетів «Сільпо»



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У зв'язку з повідомленням аноніма про замінування була проведена евакуація людей з магазинів Фото: Громадське

Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення

Правоохоронці перевірили всі магазини мережі «Сільпо» і не виявили вибухонебезпечних предметів та речовин. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Нагадаємо, лист із інформацією про вибухівку, яка нібито знаходиться на складі у торговому закладі, надійшов вчора до кол-центру Служби безпеки України.

«Для перевірки всіх магазинів мережі залучили фахівців вибухотехнічного управління, кілька груп експертів відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних експертиз Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Головного управління Національної поліції у місті Києві, кінологічну службу, рятувальників, особовий склад управлінь поліції та слідчо-оперативні групи. Із торгових закладів евакуювали близько 5000 відвідувачів та працівників супермаркетів», - йдеться в повідомленні поліції.

Після ретельного огляду будівель магазинів та прилеглої території правоохоронці не виявили вибухових пристроїв та інших небезпечних речовин.

Відомості про неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції проводять заходи, спрямовані на встановлення псевдомінера. Санкція статті передбачає до шести років ув’язнення.