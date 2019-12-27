У Києві затримали банду, яка у Миколаєві викрала жінку (фото, відео)



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Авто «Опель Віваро», яким пересувалися зловмисники із заручницею всередині, затримали на вулиці Сосницькій Фото: Нацполіція

Колишній співмешканець разом із трьома подільниками взяв потерпілу у заручники та вимагав від її родичів гроші

До Дніпровського управління поліції звернувся місцевий мешканець із заявою про розбійний напад на його тещу, яка мешкає у місті Миколаїв. Заявник пояснив, що 54-річна жінка зателефонувала та розповіла про те, що до її квартири увірвалися четверо невідомих, де під погрозою ножа та зброї заволоділи особистими речами. Далі чоловіки посадили потерпілу до автомобіля та повезли до столиці, де родичі повинні були заплатити грошову винагороду за збереження її життя.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів, що після отримання повідомлення про злочин на пошуки та затримання зловмисників орієнтували весь особовий склад Миколаївської області та столичної поліції.

«Ми встановили, що зловмисники завчасно підготували місце у Києві, де переховуватимуть потерпілу. Однак ми своєчасно отримали оперативну інформацію і вже чекали правопорушників. Авто «Опель Віваро», яким пересувалися зловмисники із заручницею всередині, затримали на вулиці Сосницькій. Під час огляду транспортного засобу ми виявили та вилучили із салону предмет, схожий на ніж, та частину грошей потерпілої», - повідомив правоохоронець.

Чотирьох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися мешканці Миколаєва, віком від 38 до 54 років. Організатором нападу виявився 53-річний колишній співмешканець потерпілої.

«Затриманим повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 187 Кримінального кодексу України, це – розбій напад. Окрім того, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області розпочало кримінальне провадження за статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна», – додав Кузьмін.