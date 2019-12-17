Поліція затримала депутата Київської облради за вимагання і викрадення людини



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Зловмисники намагалися заволодіти 860 тисячами доларів США шляхом погроз застосування насильства

Правоохоронці викрили групу з 6 людей, які вимагали гроші у двох «суб’єктів господарювання», зокрема, серед затриманих депутат Київської обласної ради.

Про це повідомляє пресслужба поліція Києва.

«Зловмисники намагалися заволодіти 860 тисячами доларів США шляхом погроз застосування насильства відносно членів сімей, знищення та заволодіння майном, а також із застосуванням насильства», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці документували злочинну діяльність протягом року.

Шістьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні злочину за статтями про «незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та «вимагання».

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція також намагається притягнути до відповідальності замовників злочину, серед яких громадяни іншої держави.