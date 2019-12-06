У Києві двоє невідомих напали на таксиста, пограбували і викрали автомобіль (фото)



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Нападники викрали автомобіль Фото: Київ оперативний

Пасажири підсипали чоловіку в каву невідому речовину, а потім вкололи щось в шию

У вівторок, 3 грудня, у Києві двоє невідомих скоїли напад на таксиста.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, близько 17:00 чоловік взяв замовлення у службі таксі. По дорозі два пасажира попросили зупинитися, щоб взяти кави. Пригостили і його. Далі поїхали за маршрутом.

Згодом один пасажир нібито пішов у справах. У цей момент у водія почав пропадати зір і після уколу невідомої речовини в шию він втратив свідомість.

Водій прокинувся в районі Боярки, де його намагалися привести до тями небайдужі люди.

У чоловіка зникли документи (паспорт, водійське посвідчення), особисті речі. Нападники викрали автомобіль Toyota.

Всіх небайдужих просять допомогти у розшуку автівки і злочинців.