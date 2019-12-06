  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві двоє невідомих напали на таксиста, пограбували і викрали автомобіль (фото)

    • Розсилка
    Нападники викрали автомобіль - У Києві двоє невідомих напали на таксиста, пограбували і викрали автомобіль (фото)
    Нападники викрали автомобіль
    Фото: Київ оперативний

    Пасажири підсипали чоловіку в каву невідому речовину, а потім вкололи щось в шию

    У вівторок, 3 грудня, у Києві двоє невідомих скоїли напад на таксиста.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, близько 17:00 чоловік взяв замовлення у службі таксі. По дорозі два пасажира попросили зупинитися, щоб взяти кави. Пригостили і його. Далі поїхали за маршрутом. 

    Згодом один пасажир нібито пішов у справах. У цей момент у водія почав пропадати зір і після уколу невідомої речовини в шию він втратив свідомість.

    Водій прокинувся в районі Боярки, де його намагалися привести до тями небайдужі люди.

    У чоловіка зникли документи (паспорт, водійське посвідчення), особисті речі. Нападники викрали автомобіль Toyota.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві двоє невідомих напали на таксиста, пограбували і викрали автомобіль (фото)
    У Києві двоє невідомих напали на таксиста, пограбували і викрали автомобіль (фото)

    Всіх небайдужих просять допомогти у розшуку автівки і злочинців.

    таксі Київ кримінал водій напад викрадення автомобіль злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ