За тиждень прокуратура викрила 12 хабарників

«Розмір хабарів у рамках розслідування зазначених справ коливається від 4 тис. грн до 300 тис. доларів США»

З 17 по 23 січня прокуратурами різних областей прокуратурою спільно з іншими правоохоронними органами було викрито 12 фактів одержання неправомірної вигоди представниками державної влади та місцевого самоврядування, а також посадовцями державних та комунальних підприємств. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.



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«Розмір хабарів у рамках розслідування зазначених справ коливається від 4 тис. грн до 300 тис. доларів США»

З 17 по 23 січня прокуратурами різних областей прокуратурою спільно з іншими правоохоронними органами було викрито 12 фактів одержання неправомірної вигоди представниками державної влади та місцевого самоврядування, а також посадовцями державних та комунальних підприємств.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

«Розмір хабарів у рамках розслідування зазначених справ коливається від 4 тис. грн до 300 тис. доларів США», — зазначив он.

Окрім того, за період з 17 по 23 січня 2018 року у власність держави, державних або комунальних підприємств та територіальних громад органами прокуратури було повернуто або припинене незаконне використання майже 92 гектарів земель загальною вартістю понад 97 млн грн.

«Наведені цифри вже підкріплені конкретними рішеннями судів, де прокуратура успішно відстояла інтереси держави», — зазначив Лисенко.

Також, за словами речника ГПУ, завдяки прокуратурам м. Києва та Сумської області у судах на підтримку позиції прокуратури були ухвалені рішення про повернення державі та територіальним громадам майна та коштів на суму 28 млн грн.