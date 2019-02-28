Поліція викрила наркопритон на Троєщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці провели обшук у квартирі молодика Фото: Нацполіція

Киянину загрожує до п’яти років позбавлення волі

Поліцейські викрили наркопритон, який влаштував у своїй квартирі на проспекті Маяковського 34-річний киянин.

Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі правоохоронці виявили пакетики із речовиною білого кольору, схожою на наркотики. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський, поліцейські встановили, що 34-річний киянин може займатися збутом наркотиків.

«Під час проведення санкціонованого обшуку у його помешканні вилучили два пакети з білою порошкоподібною речовиною загальною масою 20 грамів. Наркотики направили на експертизу. Триває досудове розслідування, тож у випадку встановлення інших обставин вчинення правопорушення можлива додаткова правова кваліфікація дій чоловіка», - повідомив правоохоронець.

На цей час слідчі розслідують кримінальні провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, працівниками Управління протидії наркозлочинності спільно із детективами слідчого управління Київської області та прокуратури затримано групу осіб, які з травня 2018 року по лютий 2019 року на території Києва та області здійснювали придбання, зберігання та збут амфетаміну та канабісу.