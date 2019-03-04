У столиці поліцейські затримали торговця наркотиками



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37-річного киянина затримали на вулиці Райдужній Фото: Нацполіція

На вулиці у чоловіка вилучили три пакетики із речовиною, схожою на амфетамін

У ході відпрацювання оперативної інформації дільничні офіцери поліції разом із оперативниками Дніпровського управління поліції затримали 37-річного киянина на вулиці Райдужній. У нього виявили три пакети із порошком білого кольору, попередньо – амфетамін. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час допиту затриманий зізнався, що це – наркотики, які він придбав через так звані «закладки» для власного вживання. Ця інформація перевіряється. Вилучені речовини направлені на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення років із конфіскацією майна.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення спільників фігуранта, які можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків.