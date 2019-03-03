На Сумщині викрили підпільну нарколабораторію



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На Сумщині поліція викрила нарколабораторію Фото: Нацполіція

Працівники поліції вилучили лабораторне обладнання, хімічні складники та вже готовий до вживання «продукт»

Троє конотопчан влаштувати в орендованій квартирі справжній міні-цех по виробництву амфетаміну.

Про це повідомляє прес-центр Нацполіції.

Троє жителів Конотопу вже не раз потрапляли до поля зору правоохоронців, оскільки ведуть антигромадський спосіб життя та тривалий час вживають наркотики. В рамках раніше відкритого кримінального провадження та з метою реалізації оперативної інформації, працівники Управління протидії наркозлочинності та детективи Слідчого управління ГУНП в області прибули з санкцією на обшук до квартири, яку один з цих трьох громадян орендує вже кілька місяців.

Там поліцейські виявили лабораторію з виготовлення психотропних речовин. Працівники поліції знайшли та вилучили лабораторне обладнання, хімічні складники та майже 30 грамів вже готового до вживання «продукту».

«Лабораторний посуд, надзвичайно точні ваги, чисельні ємності з хімічними речовинами, що є інгредієнтами для виготовлення психотропів, і навіть майже 30 грамів вже готового «продукту» вилучили наші співробітники та детективи під час обшуку приміщення», - заявив Олександр Ройко, тимчасово виконуючий обовʼязки начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП в області.

Він зазначив, що в ході першочергових слідчих дій зʼясувалось, що чоловіки не лише виготовляли амфетамін для себе, а й «пригощали» ним інших наркозалежних, при цьому надаючи їм цю ж саму квартиру в якості притону.

«Тож нині все вилучене готується до направлення на експертне дослідження, а самих власників міні-цеху перевіряємо на причетність до збуту психотропних речовин», - підкреслив Ройко.

Наразі слідство по кримінальному провадженні, раніше відкритому за ознаками ст. 307 КК України, триває.

За результатами подальших слідчих дій буде прийнято процесуальне рішення про відкриття ще кількох кримінальних проваджень за ознаками ст.ст. 309 (виробництво наркотичних та психотропних речовин), 313 (заволодіння обладнанням, призначеним для використання наркотичних чи психотропних засобів) та 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.