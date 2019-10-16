У Києві затримали уродженця Росії, що перебував у міжнародному розшуку



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Уродженець м. Грозний вимагав у киянина гроші і погрожував відрізати пальці і вуха

За процесуального керівництва столичної прокуратури відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, поліції Києва затримано та повідомлено про підозру у вимаганні 33-річному уродженцю м. Грозний Російської Федерації.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, установлено, що у травні поточного року мешканець столиці звернувся до підозрюваного з проханням допомогти у вирішенні особистого питання. «Оскільки того ж дня потерпілому вдалося самостійно владнати свою проблему, допомога вказаного чоловіка йому вже була не потрібна, про що він повідомив останнього. У свою чергу зловмисник висунув потерпілому вимогу виплатити йому 1000 доларів США у якості відшкодування «за клопоти», - розповіли правоохоронці.

Під час наступних зустрічей із потерпілим вимагач збільшив суму «боргу» до 4 тис. доларів США, а у разі ж відмови передати грошові кошти зловмисник погрожував відрізати чоловіку пальці і вуха та зламати руки.

Як «заставу» у потерпілого відібрали автомобіль.

За результатами проведення слідчих дій за підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 33-річного уродженця м. Грозний, який нелегально перебував в Україні та знаходився у міжнародному розшуку.

На даний час зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без визначення розміру застави.

Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.