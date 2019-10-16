  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві затримали уродженця Росії, що перебував у міжнародному розшуку

    • Розсилка
    У Києві затримали уродженця Росії, що перебував у міжнародному розшуку

    Уродженець м. Грозний вимагав у киянина гроші і погрожував відрізати пальці і вуха

    За процесуального керівництва столичної прокуратури відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, поліції Києва затримано та повідомлено про підозру у вимаганні 33-річному уродженцю м. Грозний Російської Федерації.

    Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, установлено, що у травні поточного року мешканець столиці звернувся до підозрюваного з проханням допомогти у вирішенні особистого питання. «Оскільки того ж дня потерпілому вдалося самостійно владнати свою проблему, допомога вказаного чоловіка йому вже була не потрібна, про що він повідомив останнього. У свою чергу зловмисник висунув потерпілому вимогу виплатити йому 1000 доларів США у якості відшкодування «за клопоти», - розповіли правоохоронці.

    Під час наступних зустрічей із потерпілим вимагач збільшив суму «боргу» до 4 тис. доларів США, а у разі ж відмови передати грошові кошти зловмисник погрожував відрізати чоловіку пальці і вуха та зламати руки.

    Як «заставу» у потерпілого відібрали автомобіль.

    За результатами проведення слідчих дій за підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 33-річного уродженця м. Грозний, який нелегально перебував в Україні та знаходився у міжнародному розшуку.

    На даний час зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без визначення розміру застави.

    Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

    Читайте також
    Національна поліція України Росія прокуратура Київ кримінал гроші іноземці розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ