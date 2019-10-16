У Києві поліція затримала BMW з 20 кг наркотиків у салоні (фото, відео)



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Під час обшуку поліцейські вилучили 20 великих пакетів з різними речовинами Фото: Інформатор

Спецоперацію поліцейські провели на МакДрайві, куди під'їхав автомобіль

У вівторок, 15 жовтня, на Севастопольській площі, 1 правоохоронці зупинили автомобіль BMW, отримавши інформацію, що всередині знаходиться велика кількість наркотиків.

Все сталося близько 14:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів очевидець, до BMW, яка перебувала на МакДрайві, під'їхав автомобіль патрульної поліції. Водій «німця» намагався виїхати, але автомобіль перед ним заблокував йому рух. Після цього чоловіка, який був за кермом машини затримали.

Очевидець зазначив, що з багажника дістали запечатану коробку, а в ній знаходилися великі пакети з невідомою речовиною.

На місці працювали люди в жилетах «Управління Боротьба з незаконним обігом наркотиків».

Як з’ясувалося, це була операція по затриманню автомобіля із забороненими речовинами. Під час обшуку поліцейські вилучили 20 великих пакетів з різними речовинами. Серед них були: кристалічні речовини, таблетки та інше. Всі речовини будуть передані на експертизу. Поліцейські повідомили, що загальна вага вилученого близько 20 кілограм.

Подробиці інциденту з'ясовуються.