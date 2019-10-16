За пів місяця українці принесли в поліцію понад три тисячі одиниць зброї



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Із загальної кількості зданої вогнепальної зброї понад тисяча одиниць знаходилася у незаконному обігу

При добровільній здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності

За два тижні місячника добровільної здачі зброї в Україні громадяни принесли правоохоронцям 3,2 тисячі одиниць зброї та понад 204 тисячі боєприпасів. Відтак від кримінальної відповідальності звільнено 392 людини.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

«Тільки за два тижні місячника громадяни добровільно здали до підрозділів Національної поліції України 3273 одиниці зброї. Зокрема, це нарізна зброя армійських зразків (552 одиниці), нарізна мисливська (189), гладкоствольна мисливська (2019), холодна (335) та саморобна (118). Водночас із загальної кількості зданої вогнепальної зброї понад тисяча одиниць знаходилася у незаконному обігу», - заявили в поліції.

Зокрема, як зазначається, на Донеччині мешканець с. Верхньоторецького видав авдіївським поліцейським сім одиниць мисливської гладкоствольної зброї, гранати Ф-1 та 45 патронів, які знайшов у залишеному сусідському будинку біля прифронтової зони.

Окрім того, громадяни здали 204,3 тисячі одиниць боєприпасів до різної зброї, а також вибухових матеріалів та пристроїв. Серед зданих вибухонебезпечних предметів – 255 гранат, 373 снаряди, 43 запали, 56 мін та 11 вибухових пристроїв.

Так, на Сумщині юнак видав поліції два знайдених гранатомети.

«17-річний житель одного з сіл Краснопільського району під час пошуків металу натрапив на поліетиленовий пакет, в якому знаходились два бойових гранатомети РПГ-22. Про знахідку хлопець одразу повідомив батьків, а ті – поліцейських», - розповіли в поліції.

Місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки триватиме до 31 жовтня.

Відповідно до ч.3 ст. 263 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Таким чином при добровільній здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності та отримує можливість її законно зареєструвати на себе або на родичів.