Киянин надрукував удома 7 мільйонів фальшивих гривень (фото)
Прокуратурою повідомлено про підозру валютному шахраю
Київською місцевою прокуратурою №7 повідомлено про підозру 22-річному киянину, який вчинив замах на заволодіння чужим майном у великих розмірах шахрайським шляхом.
Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, встановлено, що молодик розмістив на сайті «miniaylo.finance.ua» оголошення про купівлю іноземної валюти, на яке відреагував потерпілий.
«Під час зустрічі в автомобілі підозрюваного потерпілий продемонстрував наявність 15 тисяч доларів США для обміну. Проте, коли шахрай передав йому гривні, чоловік виявив, що грошові купюри несправжні. У зв’язку із чим обмін не відбувся, а афериста затримали по гарячих слідах», - розповіли в прокуратурі.
В результаті проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили близько 7 мільйонів фальшивих грошей та устаткування для їх виготовлення.
За даним фактом зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України.
Слідчі дії тривають.
Наразі встановлюються особи можливих учасників злочину та аналогічні епізоди в інших районах столиці.
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