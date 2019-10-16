Киянин надрукував удома 7 мільйонів фальшивих гривень (фото)



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Під час обшуків у молодика вилучили близько 7 мільйонів фальшивих грошей та устаткування для їх виготовлення Фото: Прокуратура Києва

Прокуратурою повідомлено про підозру валютному шахраю

Київською місцевою прокуратурою №7 повідомлено про підозру 22-річному киянину, який вчинив замах на заволодіння чужим майном у великих розмірах шахрайським шляхом.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, встановлено, що молодик розмістив на сайті «miniaylo.finance.ua» оголошення про купівлю іноземної валюти, на яке відреагував потерпілий.

«Під час зустрічі в автомобілі підозрюваного потерпілий продемонстрував наявність 15 тисяч доларів США для обміну. Проте, коли шахрай передав йому гривні, чоловік виявив, що грошові купюри несправжні. У зв’язку із чим обмін не відбувся, а афериста затримали по гарячих слідах», - розповіли в прокуратурі.

В результаті проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили близько 7 мільйонів фальшивих грошей та устаткування для їх виготовлення.

За даним фактом зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчі дії тривають.

Наразі встановлюються особи можливих учасників злочину та аналогічні епізоди в інших районах столиці.

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