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    У Києві жінка на Ford влетіла під вантажівку (фото, відео)

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    ДТП на Дегтярівській - У Києві жінка на Ford влетіла під вантажівку (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП на Дегтярівській

    З невідомої причини дівчина-водій Ford протаранила ззаду вантажівку

    У середу, 5 вересня, на вулиці Дегтярівській 49г у Києві зіткнулися Ford Kuga і вантажівка Mercedes Benz.

    Аварія сталася приблизно о 14:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами патрульних, обидві машини рухалися по правій смузі в напрямку вулиці Олени Теліги. З невідомої причини дівчина-водій Ford протаранила ззаду вантажівку. Попередньо, причиною ДТП могло стати недотримання дистанції водієм легкової машини.

    В результаті зіткнення у Kuga розбита передня частина, а у вантажівки відпав задній бампер.

    На місце прибули співробітники патрульної поліції. Після оформлення події, власник вантажівки самостійно прибрав деталі машин, що розлетілися на дорозі, і поїхав.

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    У Києві жінка на Ford влетіла під вантажівку (фото, відео)
    У Києві жінка на Ford влетіла під вантажівку (фото, відео)
    У Києві жінка на Ford влетіла під вантажівку (фото, відео)
    У Києві жінка на Ford влетіла під вантажівку (фото, відео)
    У Києві жінка на Ford влетіла під вантажівку (фото, відео)
    У Києві жінка на Ford влетіла під вантажівку (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обидва водії відмовилися від коментарів. Учасникам ДТП допомога медиків не знадобилася.

    Як повідомлялося, 4 вересня на проспекті Перемоги у Києві сталася серйозна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

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