У Києві жінка на Ford влетіла під вантажівку (фото, відео)



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Фото: Інформатор ДТП на Дегтярівській

З невідомої причини дівчина-водій Ford протаранила ззаду вантажівку

У середу, 5 вересня, на вулиці Дегтярівській 49г у Києві зіткнулися Ford Kuga і вантажівка Mercedes Benz.

Аварія сталася приблизно о 14:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами патрульних, обидві машини рухалися по правій смузі в напрямку вулиці Олени Теліги. З невідомої причини дівчина-водій Ford протаранила ззаду вантажівку. Попередньо, причиною ДТП могло стати недотримання дистанції водієм легкової машини.

В результаті зіткнення у Kuga розбита передня частина, а у вантажівки відпав задній бампер.

На місце прибули співробітники патрульної поліції. Після оформлення події, власник вантажівки самостійно прибрав деталі машин, що розлетілися на дорозі, і поїхав.

Обидва водії відмовилися від коментарів. Учасникам ДТП допомога медиків не знадобилася.

Як повідомлялося, 4 вересня на проспекті Перемоги у Києві сталася серйозна ДТП за участю чотирьох автомобілів.