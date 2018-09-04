На проспекті Перемоги сталася масштабна ДТП (відео)



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ДТП у місті (ілюстративне фото)

В аварію потрапили чотири автомобілі

Сьогодні, 4 вересня, близько 17-ї години на проспекті Перемоги у Києві сталася серйозна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

«Серйозна аварія сталася на проспекті Перемоги, 6: Daf vs два Daewoo vs Toyota. За попередньою інформацією, водій вантажівки, перелаштовуючись, не побачив автомобіль Toyota. Від удару Toyota відкинуло на пішохідну зону, де вона натрапила на припарковані автомобілі Daewoo», - йдеться в повідомленні.

На момент зіткнення в автомобілі Toyota знаходилося двоє дітей (до 10 років), які були у дитячих автокріслах і не постраждали.

Як повідомлялося, 3 вересня під Києвом позашляховик залетів під фуру. Машину до пасажирських сидінь загнало під фуру.