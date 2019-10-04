У Києві зловили «на гарячому» двох квартирних крадіїв (фото)



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Злодії потрапили до квартири, підібравши ключі Фото: Нацполіція

Двоє раніше засуджених іноземців підібрали ключі до чужої оселі та поцупили звідти майно господарів

У Києві оперативники викрили двох квартирних крадіїв відразу після вчинення злочину.

Працівники поліції отримали інформацію, що на території Оболонського району двоє підозрілих осіб намагаються потрапити всередину квартири, розташованої на вулиці Бережанській.

Тим часом злодії у багатоповерхівці підібрали ключі і викрали з приміщення киян планшети, ювелірні вироби, гроші та навіть мотор до річкового човна. Коли правопорушники виходили з будинку, їх біля під'їзду вже чекали працівники поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Для встановлення всіх обставин події правопорушників доставили до територіального управління поліції. Викрадене майно вилучили і повернули власникам.

Поліцейські встановили, що підозрювані - це іноземці, 1986 та 1984 років народження. Обидва зловмисника є підсудними за вчинення крадіжок на території столиці. Однак через те, що міра їх запобіжного заходу не була пов'язана із триманням під вартою, злодії знову вчиняли майнові злочини.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Досудове розслідування триває.