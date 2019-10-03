У Києві поліція затримала чоловіка, який обкрадав кав’ярні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник потрапив до приміщення кафе, зламавши замок вхідних дверей Фото: Нацполіція

Затриманий підозрюється у скоєнні п'яти крадіжок у столиці

До поліції надійшло повідомлення про пограбування кафе на проспекті Перемоги. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали чоловіка, причетного до крадіжок. Ним виявився 46-річний уродженець Волинської області, раніше судимий за майнові злочини. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ми з’ясували, що зловмисник потрапив до приміщення кафе, зламавши замок вхідних дверей, і викрав кавову машину. Нині затриманий обґрунтовано підозрюється у скоєнні ще чотирьох аналогічних крадіжок у столиці. Він пояснив, що вчиняв злочини у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем», - розповів начальник сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції Олександр Прима.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Фігурантові оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 153 680 гривень. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у столиці оперативники затримали злочинну групу, члени якої вдерлися до квартири пенсіонера, представившись працівниками водоканалу.