У столиці активізувалися шахраї, що представляються комунальниками
Псевдокомунальники грабують квартири довірливих мешканців
У Києві знову активізувалися шахраї, що, представляючись працівниками Київводоканалу чи Київгазу, ошукують мешканців, особливо людей похилого віку. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У компанії нагадали споживачам прості правила, що дозволять убезпечити себе від псевдокомунальників:
- пам`ятайте, що про запланований вихід контролерів Київводоканал обов`язково повідомляє в оголошеннях, що розвішуються на під`їздах будинку за кілька днів до візиту контролера;
- кожен контролер Київводоканалу має посвідчення встановленого зразка і пред`являє його на першу вимогу абонента;
- якщо виникли сумніви щодо особистості контролера, можна зателефонувати до диспетчерської (15-81) чи контакт-центру (044) 202-02-02) Київводоканалу та запитати, чи дійсно ваш будинок є у плані обходу;
- контролери Київводоканалу, що прийшли з плановим візитом, ніколи не вимагатимуть у абонентів грошей за послуги;
- якщо ви залишали заявку на виклик контролера, вам зателефонують за добу до очікуваного візиту, щоб уточнити час. На ваше прохання вам можуть назвати прізвище контролера, якого спрямовано за вашою адресою.
- будьте обережні і не звертайтесь до нелегальних опломбувальників та повірників, що можуть навіть не мати відповідної ліцензії. Замовити послуги з повірки та опломбування можна у сервісному центрі Київводоканалу.
Нагадаємо, днями у столиці оперативники затримали злочинну групу, члени якої вдерлися до квартири пенсіонера, представившись працівниками водоканалу.