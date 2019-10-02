У столиці активізувалися шахраї, що представляються комунальниками



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Псевдокомунальники грабують квартири довірливих мешканців

У Києві знову активізувалися шахраї, що, представляючись працівниками Київводоканалу чи Київгазу, ошукують мешканців, особливо людей похилого віку. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У компанії нагадали споживачам прості правила, що дозволять убезпечити себе від псевдокомунальників:

пам`ятайте, що про запланований вихід контролерів Київводоканал обов`язково повідомляє в оголошеннях, що розвішуються на під`їздах будинку за кілька днів до візиту контролера;

кожен контролер Київводоканалу має посвідчення встановленого зразка і пред`являє його на першу вимогу абонента;

якщо виникли сумніви щодо особистості контролера, можна зателефонувати до диспетчерської (15-81) чи контакт-центру (044) 202-02-02) Київводоканалу та запитати, чи дійсно ваш будинок є у плані обходу;

контролери Київводоканалу, що прийшли з плановим візитом, ніколи не вимагатимуть у абонентів грошей за послуги;

якщо ви залишали заявку на виклик контролера, вам зателефонують за добу до очікуваного візиту, щоб уточнити час. На ваше прохання вам можуть назвати прізвище контролера, якого спрямовано за вашою адресою.

будьте обережні і не звертайтесь до нелегальних опломбувальників та повірників, що можуть навіть не мати відповідної ліцензії. Замовити послуги з повірки та опломбування можна у сервісному центрі Київводоканалу.

Нагадаємо, днями у столиці оперативники затримали злочинну групу, члени якої вдерлися до квартири пенсіонера, представившись працівниками водоканалу.