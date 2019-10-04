Кримінальна статистика: за добу у Києві скоєно понад 150 крадіжок
Минулої доби було скоєно чотири грабежі
За минулу добу, 3 жовтня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 272 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед правопорушень:
- розбійні напади - 1;
- грабежі - 4;
- хуліганства - 2;
- крадіжки - 155;
- незаконні заволодіння автотранспортом - 4.
У поліції зазначили, що у 41 випадку підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, київською прокуратурою спільно зі Службою безпеки України на території Києва викрито дві нарколабораторії з виготовлення психотропної речовини амфетамін та прекурсору фенілнітропропен.
У Києві поліція затримала уродженця Волинської області, який обкрадав кав’ярні.
Днями у столиці оперативники затримали злочинну групу, члени якої вдерлися до квартири пенсіонера, представившись працівниками водоканалу.