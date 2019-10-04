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    Новини

    Кримінальна статистика: за добу у Києві скоєно понад 150 крадіжок

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    Кримінальна статистика: за добу у Києві скоєно понад 150 крадіжок

    Минулої доби було скоєно чотири грабежі

    За минулу добу, 3 жовтня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 272 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед правопорушень: 

    • розбійні напади - 1;
    • грабежі - 4;
    • хуліганства - 2;
    • крадіжки - 155;
    • незаконні заволодіння автотранспортом - 4.

    У поліції зазначили, що у 41 випадку підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, київською прокуратурою спільно зі Службою безпеки України на території Києва викрито дві нарколабораторії з виготовлення психотропної речовини амфетамін та прекурсору фенілнітропропен.

    У Києві поліція затримала уродженця Волинської області, який обкрадав кав’ярні.

    Днями у столиці оперативники затримали злочинну групу, члени якої вдерлися до квартири пенсіонера, представившись працівниками водоканалу.

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