Кримінальна статистика: за добу у Києві скоєно понад 150 крадіжок



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Минулої доби було скоєно чотири грабежі

За минулу добу, 3 жовтня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 272 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

розбійні напади - 1;

грабежі - 4;

хуліганства - 2;

крадіжки - 155;

незаконні заволодіння автотранспортом - 4.

У поліції зазначили, що у 41 випадку підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, київською прокуратурою спільно зі Службою безпеки України на території Києва викрито дві нарколабораторії з виготовлення психотропної речовини амфетамін та прекурсору фенілнітропропен.

У Києві поліція затримала уродженця Волинської області, який обкрадав кав’ярні.

Днями у столиці оперативники затримали злочинну групу, члени якої вдерлися до квартири пенсіонера, представившись працівниками водоканалу.