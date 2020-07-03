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    У Києві зменшується захворюваність на коронавірус серед медиків

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    У Києві зменшується захворюваність на коронавірус серед медиків

    За місяць кількість випадків коронавірусу серед столичих медиків зменшилася на 2%

    У Києві зменшується захворюваність на коронавірус серед медичних працівників. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Трохи менше стали хворіти медики. За останній місяць кількість випадків коронавірусу серед них зменшилася на 2%. Усього ж за період пандемії на Covid-19 захворіли 660 столичних медпрацівників. Переважна більшість з них інфікувалися на роботі», - сказав Кличко.

    Він зауважив, що 20 інфікованих медиків сьогодні лікуються в стаціонарах міських лікарень. Уже одужали 439 медпрацівників - це понад 65% від загального числа медиків, які захворіли.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      46763
    • Хворіють
      24993
    • Одужали
      20558
    • Померли
      1212

    Як повідомлялося, станом на ранок 3 липня, у Києві підтверджено 5347 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 105 осіб.

    Віталій Кличко Київ лікар коронавірус
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