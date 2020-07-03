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    Суспільство

    Оперативні дані МОЗ. За добу в Україні від Сovid-19 померло 27 осіб

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    Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб - Оперативні дані МОЗ. За добу в Україні від Сovid-19 померло 27 осіб
    Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб

    За минулу добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу

    В Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу, це на 13 випадків менше, ніж учора (889).

    За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212.

    Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб. 

    Як повідомлялося, в Україні станом на 2 липня зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу.

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

    До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

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