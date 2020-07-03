Оперативні дані МОЗ. За добу в Україні від Сovid-19 померло 27 осіб



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Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб

За минулу добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу, це на 13 випадків менше, ніж учора (889).

За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212.

Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 липня зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

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Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.