Оперативні дані МОЗ. За добу в Україні від Сovid-19 померло 27 осіб
За минулу добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу
В Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу, це на 13 випадків менше, ніж учора (889).
За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212.
Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.
Як повідомлялося, в Україні станом на 2 липня зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу.
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Всього45887
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Хворіють24649
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Одужали20053
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Померли1185
Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.
До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.
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