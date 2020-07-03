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    Коронавірус не відступає: у Києві Covid-19 підтвердили ще у понад сотні людей

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    Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає - Коронавірус не відступає: у Києві Covid-19 підтвердили ще у понад сотні людей
    Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає

    На Київщині за добу 47 нових випадків захворювання на коронавірус

    Станом на ранок 3 липня, у Києві підтверджено 5347 випадків Covid-19. 

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 105 осіб. За попередню добу збільшення складало 104 особи.  

    Від початку епідемії у Києві одужали 1733 людини (за добу 91), померли 112 осіб (за добу 1).

    У Київській області зафіксовано 2702 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 47 осіб. За попередню добу збільшення складало 45 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 1403 осіб (за добу 5), померла 51 людина.

    Загалом в Україні підтверджено 46763 випадки Covid-19. Протягом 2 липня отримано 876 повідомлення про нові підтверджені випадки.  

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    Нагадаємо, станом на ранок 2 липня, у Києві було підтверджено 5242 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи. 

    У Київській області було зафіксовано 2655 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 45 осіб. 

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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