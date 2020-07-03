Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 3 липня (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги

Мер розповів, скілької киня протестували на коронавірус

Столичний голова Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Так, Кличко поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

скількох киян протестували на коронавірус;

скільки медиків інфіковані та одужали від Covid-19;

про підтримку малого та середнього бізнесу, що постраждали від обмежень під час карантину;

як місто боротиметься з незаконними забудовами в Києві;

про розвиток столичної велоінфраструктури.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 липня, у Києві підтверджено 5347 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 105 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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У Київській області зафіксовано 2702 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 47 осіб.