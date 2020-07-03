Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 3 липня (відео)
Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги
Мер розповів, скілької киня протестували на коронавірус
Столичний голова Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скількох киян протестували на коронавірус;
- скільки медиків інфіковані та одужали від Covid-19;
- про підтримку малого та середнього бізнесу, що постраждали від обмежень під час карантину;
- як місто боротиметься з незаконними забудовами в Києві;
- про розвиток столичної велоінфраструктури.
Як повідомлялося, станом на ранок 3 липня, у Києві підтверджено 5347 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 105 осіб.
Коронавірус в Україні
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Всього46763
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Хворіють24993
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Одужали20558
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Померли1212
У Київській області зафіксовано 2702 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 47 осіб.