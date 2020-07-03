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    Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 3 липня (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги - Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 3 липня (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги

    Мер розповів, скілької киня протестували на коронавірус

    Столичний голова Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, Кличко поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • скількох киян протестували на коронавірус; 
    • скільки медиків інфіковані та одужали від Covid-19;
    • про підтримку малого та середнього бізнесу, що постраждали від обмежень під час карантину;
    • як місто боротиметься з незаконними забудовами в Києві;
    • про розвиток столичної велоінфраструктури.

    Як повідомлялося, станом на ранок 3 липня, у Києві підтверджено 5347 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 105 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      46763
    • Хворіють
      24993
    • Одужали
      20558
    • Померли
      1212

    У Київській області зафіксовано 2702 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 47 осіб.

    Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
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